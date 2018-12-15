В Лиссабоне 28 человек пострадали при сходе трамвая с рельсов

В пятницу, 14 декабря, в столице Португалии Лиссабоне не менее 28 человек пострадали в результате схода трамвая с рельсов. О происшествии сообщает издание Daily Mirror.

Как уточняется, ЧП произошло около 18:00 по местному времени (21:00 по времени Москвы) в столичном районе Лапа. По словам очевидцев, трамвай пытался затормозить, а затем врезался в угол здания.

На место происшествия прибыли пожарные, передает ТАСС. Все пострадавшие были доставлены в больницу. По информации врачей, их состояние не представляет угрозы для жизни.