Минюст США потратил на "российское расследование" порядка $25 млн с мая 2017 года

В период с апреля по сентябрь 2018 года министерство юстиции США и офис специального прокурора Роберта Мюллера потратили на "российское расследование" порядка 8,5 миллионов долларов. Такие данные появились в новом отчете, опубликованном министерством юстиции Соединенных Штатов. Таким образом, с мая 2017 года на расследование уже потрачено около 25 миллионов долларов.

Как уточняется, непосредственно офис Мюллера потратил около 4,6 миллиона долларов, а другие департаменты министерства юстиции США, которые содействуют расследованию, — 3,9 миллиона долларов.

Ранее министерство юстиции Соединенных Штатов публиковало отчеты, в которых указывалось, что в период с мая по сентябрь 2017 года было потрачено 6,7 миллиона долларов, а с октября по март 2018 года – 10 миллионов долларов, передает РИА Новости.

К настоящему времени Роберт Мюллер в рамках проводимого расследования предъявил обвинения 33 лицам и трем компаниям.

Расследование вмешательства России в американские выборы в 2016 году, якобы имевшего место, ведет независимый специальный прокурор Роберт Мюллер. Россия уже не один раз опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в Соединенных Штатах, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал их "абсолютно голословными". Также Роберт Мюллер расследует предполагаемые связи президента США Дональда Трампа с Россией, наличие которых опровергают и в Белом доме, и в Кремле.