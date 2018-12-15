Экс-посол США на Украине: мы хотим ослабить Россию

Бывший посол США на Украине, директор Евразийского центра Атлантического совета Джон Хербст рассказал, в чем состоит цель антироссийских санкций. Это – ослабление российской экономики и, как следствие, ослабление армии и флота.

"Мы не хотим, чтобы у сильной агрессивной державы были сильная армия и сильный флот", — приводит слова экс-посла РИА Новости. Поэтому санкции, подчеркивает Хербст, служат интересам Вашингтона.

Ссылаясь на данные МВФ, политик сообщил, что из-за санкций ВВП России теряет более процента в год.

Ранее сообщалось, что представитель госдепа по Украине Курт Волкер заявил, что после инцидента в Керченском проливе ЕС и США стоит обдумать введение новых санкций против России. Российский постпред при Евросоюзе Владимир Чижов, в свою очередь, отметил, что США использовали украинскую провокацию, чтобы усилить санкционное давление ЕС на Россию, но не преуспели в этом.

В августе 2018 года в конгресс США был внесен законопроект с набором очередных санкций против России. Эти меры включали, в числе прочего, санкции против госдолга РФ и государственных банков, таких как Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и другие. Голосование по этому законопроекту, скорее всего, будет отложено на следующий год: конгрессмены не успеют рассмотреть его до Нового года.