Саммит ЕС: "Северный поток - 2", Украина против России и странный поступок Юнкера

Германия не согласна с Европейским союзом и продолжает считать "Северный поток - 2" экономически выгодным для себя проектом. Об этом заявили в кабинете министров страны. В Брюсселе саммит ЕС принял резолюцию, в которой потребовал аннулировать соглашение о строительстве газопровода, заявив, что он может якобы нанести ущерб безопасности Евросоюза.

Однако в Берлине подтвердили: позиция Германии не изменилась, работа по проекту будет продолжена.

Кроме того, на саммите Украина просила Европу о введении дополнительных ограничений в отношении России из-за инцидента в Керченском проливе. Петр Порошенко даже лично прилетал для этого в Брюссель. Однако он никого не убедил, и большинство стран Евросоюза выступили против этого, передает телеканал "Россия 24".

Не обошлось и без казусов. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер решил проверить, не парик ли у дамы, которая его встречала. Недолго думая, он взъерошил ей волосы. Говорят, что дама потом даже украдкой всплакнула по этому поводу. Думала, что никто не видит, но рядом оказались журналисты.