Чемпионат Европы. Французские гандболистки стали соперницами россиянок по финалу

Женская сборная Франции обыграла в полуфинале чемпионата Европы команду Нидерландов со счетом 27:21 и вышла в финал турнира, где встретится с российскими гандболистками. Решающий поединок состоится 16 декабря.

На нынешнем чемпионате Европы француженки и россиянки уже играли между собой на групповом этапе. Тогда сильнее оказались подопечные Евгения Трефилова, победившие соперника со счетом 26:23.

Напомним, что ранее сборная России обыграла в полуфинальной встрече команду Румынии со счетом 28:22 и первой вышла в финал чемпионата Европы, который проходит во Франции.