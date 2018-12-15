Истинное лицо украинского правосудия: судья в Запорожье показала адвокату "фигу"

Правозащитник из Украины Сергей Наумович показал миру истинное лицо украинского правосудия. Он опубликовал в Facebook фотографию судьи из Запорожья. Прямо во время заседания она показала "фигу" адвокату подсудимого.

Пост собрал более тысячи комментариев, сообщает телеканал "Россия 24". Киевляне предложили сделать из этой фотографии герб министерства юстиции страны. По их мнению, фото как нельзя лучше отражает суть украинской фемиды.