Хоккеисты олимпийской сборной России победили на турнире в Швейцарии

Олимпийская сборная России по хоккею, в состав которой входит ближайший резерв национальной команды, обыграла в финальной встрече Кубка Люцерна швейцарских хоккеистов со счетом 5:1 и стала победителем турнира, прошедшего в Швейцарии.

В составе нашей команды шайбы забросили Денис Алексеев, Артем Зуб, Владимир Ткачев, Алексей Кручинин и Олег Ли.

Третье место заняла сборная Словакии, обыгравшая австрийских хоккеистов со счетом 6:1.