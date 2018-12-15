Ответ Варфоломею: украинский архиепископ отказался идти на "собор нечестивых"

Украинский архиепископ Лонгин (Жар), настоятель Свято-Вознесенского мужского монастыря в Черновицкой области, отказался явиться на "объединительный собор". В своем ответе на приглашение Константинопольского патриарха Варфоломея он назвал предстоящее действо "собором нечестивых" и "сатанинским сборищем".

В своем письме владыка Лонгин спрашивает у патриарха Варфоломея, почему "мать всех церквей" отдала православные святыни на поругание, истинную православную церковь – на растерзание, почему допустила "мучение и пытание" священников.

Архиепископ Лонгин (Жар) имеет звание Героя Украины, присужденное за многолетнюю благотворительную деятельность, а также за защиту сирот и детей, оставшихся без родительской опеки.

"Объединительный собор" пройдет 15 декабря в Софийском соборе Киева, напоминает РИА Новости. Его проведение инициировали президент Украины Петр Порошенко и Константинопольский патриарх Варфоломей. На соборе будет избран предстоятель "единой церкви" на Украине – новой неканонической структуры, создатели которой надеются получить томос об автокефалии. На соборе будет принят устав, проект которого ранее был подготовлен в Константинополе.

Томос об автокефалии может получить только предстоятель "объединенной" церкви. Он должен быть выбран на "объединительном соборе". При этом каноническая Украинская православная церковь от участия в нем отказалась.