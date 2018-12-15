Россия и Запад не смогли согласовать формат встречи СБ ООН по Косову

Россия и страны Запада не пришли к единому мнению относительно формата встречи Совбеза ООН по созданию самопровозглашенным Косовом собственной армии. Российская сторона указывает, что преобразование вооруженных сил в Косове в полноценную армию противоречит резолюции 1244, предполагающую, что в стране находятся только международные силы.

Из-за этого Сербия и Россия потребовали собрать 17 декабря в Нью-Йорке Совет Безопасности, передает ТАСС. На заседание, как ожидается, прибудет сербский президент Александр Вучич.

Западная группа предложила провести данное заседание в закрытом режиме. Из-за того, что Россия и Запад не смогли прийти в этом вопросе к единому мнению, до 17 декабря председатель Совбеза (постоянный представитель Кот-д'Ивуара) продолжит консультации со сторонами.