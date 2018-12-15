Россия и Украина поедут в Брюссель на трехсторонние переговоры по газу

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович пригласил Россию и Украину принять участие в трехсторонних переговорах по газу. Ожидается, что встреча состоится в январе 2019 года.

Как Шефчович написал в Twitter, он пригласил Украину и Россию в Брюссель для участия в следующем раунде трехсторонних переговоров по газу на политическом уровне. Еврокомиссар также отметил, что рассчитывает на присутствие на переговорах коммерческих организаций.

Шефчович подчеркнул, что необходимо положиться на позитивный импульс, который был создан в июле, на предыдущем раунде переговоров, проходившем в Берлине.

Тогда стороны обсуждали транзит газа из России через территорию Украины после 2019 года и договорились о разработке графика последующих встреч. Действующий контракт на транзит российского газа истекает в конце 2019 года, напоминает газета "Известия". Украина отказалась закупать российский газ напрямую в 2015 году в пользу импорта из Польши, Словакии и Венгрии, получающих газ из России. В результате Киев покупает то же российское топливо, но по более высокой цене.

С 1 ноября текущего года власти Украины повысили для населения цену на газ на 23,5 процента, заявив, что это необходимое условие для получение очередного транша от МВФ.