ДТП в Приамурье: шесть человек пострадали

В Свободненском районе Приамурья пьяный молодой человек на иномарке врезался в автомобиль ГИБДД. В результате ЧП пострадали шесть человек, в том числе два полицейских. Такие данные СМИ сообщили представители УМВД по Амурской области.

По предварительным данным, водитель Mitsubishi Galant, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся со служебным автомобилем ДПС ГИБДД. В результате аварии шесть человек получили травмы, передает РИА Новости. Водитель иномарки 1993 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.