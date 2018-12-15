НХЛ. Передача Малкина помогла "Питтсбургу" переиграть "Бостон"

В НХЛ стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата. "Питтсбург Пингвинз" на своей площадке принимал "Бостон Брюинз". Хозяева льда одержали победу со счетом 5:3. Голевой передачей в составе победителей отметился Евгений Малкин. Россиянин набрал 34-е очко в нынешнем сезоне.

У "Питтсбурга" шайбы забрасывали Дерек Грант, Филл Кессел, Зак Эштон-Риз (дубль) и Джейк Гюнтцель. У проигравших отличились Брэндон Карло, Кристофер Вагнер и Давид Крейчи.

В другой встрече дня "Вегас Голден Найтс" уступил в гостях "Нью-Джерси Дэвилз" в овертайме со счетом 4:5.