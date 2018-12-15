Россия предложила Генассамблее ООН резолюцию в поддержку ДРСМД

Россия внесла в Генеральную ассамблею ООН проект резолюции в поддержку ДРСМД — Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Постпред России при ООН Федор Стржижовский отметил, что действия США, приостановивших свое участие в ДРСМД, не предусмотрены Договором. Кроме того, они ставят под угрозу его будущее, передает ТАСС.

В связи с этим 14 декабря Россия внесла на рассмотрение ГА ООН проект резолюции в поддержку сохранения и выполнения Договора. Он предусматривает, что все стороны обязаны выполнять свои обязательства, указанные в ДРСМД, и решать вопросы при помощи механизмов, предусмотренных в нем.

ДРСМД запрещает разработку, производство и хранение баллистических ракет с дальностью полета от 500 до 5500 километров, а также дальнобойных крылатых ракет наземного базирования. Он был подписан в 1987 году президентом СССР Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Договор способствует основному принципу ядерного сдерживания, согласно которому ни одна страна не может нанести другой внезапный удар.