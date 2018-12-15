СМИ: россиянка Мария Бутина может дать показания по другому делу

Прокуратура США попросила суд позволить Марии Бутиной тайно покинуть тюрьму, чтобы дать показания по другому делу. Об этом издание The Daily Beast сообщает со ссылкой на документы, которые оказались опубликованными в судебной базе данных.

В материалах отмечено: если информация о перемещениях арестованной россиянки окажется в свободном доступе, юридические или физические лица смогут воспользоваться этой ситуацией, чтобы оказать давление на подсудимую.

Сейчас прошение снова исчезло из открытого доступа, передает телеканал "Россия 24". По какому именно делу Мария Бутина могла бы дать показания, не сообщается.