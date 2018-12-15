"ИрАэро" и "Турпомощь" не могут договориться, куда везти хабаровских туристов

В Хабаровске по-прежнему ждут туристов, которые должны были вернуться из Китая еще утром в четверг, 13 декабря. После сообщили, что вылет отложен до вечера пятницы, потом — до ночи субботы.

Как сообщили в авиакомпании "ИрАэро", которая занимается перевозкой, рейс отменен и перенаправлен на другой маршрут. Дело в том, что перевозчик и ассоциация "Турпомощь" никак не могут договориться, куда именно везти туристов — в Москву, Челябинск или Хабаровск.

Этим рейсом домой должны были вернуться 160 обманутых клиентов "Жемчужной реки", напоминает телеканал "Россия 24". По вине фирмы в Китае задержались порядка полутора тысяч человек. У части из них не было даже обратного билета. Компанию-должника исключили из официального реестра, а всех путешественников пообещали перевезти до конца этой недели.