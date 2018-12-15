Ракетоносцы Ту-160 вернулись в Россию из Венесуэлы

Ракетоносцы Ту-160 вернулись из Венесуэлы на аэродром базирования. В Латинской Америке экипажи бомбардировщиков отработали полет над акваторией Карибского моря в условиях высокой влажности и температуры и обменялись опытом с венесуэльскими летчиками. Их пригласили на международные игры АрМИ-2019 в Россию.

На пути домой Ту-160 преодолели маршрут длиной в 12 тысяч километров, совершив дозаправку в воздухе, сообщает телеканал "Россия 24".