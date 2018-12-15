В САР заработала первая солнечная электростанция

В Сирии заработала первая в республике солнечная электростанция. Ее мощностей хватает более чем пять тысяч домов. Учитывая, что в стране почти каждый день ясная года, у проектов такого рода большие перспективы. В их развитии примет участие Россия. Подробнее – корреспондент телеканала "Россия 24" Александр Коцюба.

Солнечная долина — так местные жители называют этот пригород Дамаска. На небольшом участке земли здесь около 4,5 тысячи панелей с фотоэлементами, которые каждый день питают энергией небесного светила окрестные города и поселки.

"Вот центральный экран, на котором отображается вся информация о выработке энергии. Только одна эта подстанция отдает 1,6 киловатта энергии, освещая тем самым более пяти тысяч домов", — объясняет начальник подстанции солнечных батарей Хальсам аль-Шафи.

Таких подстанций на предприятии четыре, работают они с утра до вечера. С учетом того, что ясных дней в году здесь 300 — проект очень перспективный.

Солнечная энергия позволяет правительству Сирии экономить на топливе порядка 200 тысяч долларов в год — деньги для страны большие. Эти солнечные батареи сейчас выдают электроэнергии более чем на один мегаватт, а в планах — увеличить объемы вдвое.

Станцию открыли чуть больше месяца назад. Учли все особенности местности: фотоэлементы днем выдают электроэнергию, а ночью прохладный ветер пустыни охлаждает все блоки и оборудование. Никаких дополнительных трат.

"Этот проект — под эгидой министерства электричества. Родился он в очень сложных условиях — во время войны. Были проблемы с материалами, сотрудниками, да и с логистикой. Но у нас все получилось", — рассказывает инженер подстанции солнечных батарей Хасам Бокуш.

Выработанное здесь электричество поступает в единую энергосистему страны, а потом — конечным потребителям. Сирийские власти планируют построить еще несколько таких станций в пустынных районах страны. К строительству привлекут и иностранных инвесторов, в том числе из России.