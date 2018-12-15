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15 декабря 201806:36

Овечкин оформил второй хет-трик в сезоне в игре с "Каролиной"

Global Look Press

Очередным бенефисом российского форварда "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между "столичными" и "Каролиной Харрикейнз". Как и в предыдущей игре с "Детройтом", россиянин оформил хет-трик, а его команда победила хозяев льда по буллитам со счетом 6:5.

Это уже второй хет-трик Овечкина в текущем сезоне. Всего же на счету капитана "Вашингтона" стало 28 заброшенных шайб в нынешнем чемпионате, и он уверенно лидирует в споре снайперов Лиги. Кроме того, россиянин повторил свой личный рекорд, набрав очки в 13-й игре подряд.

В составе победителей голевой передачей отметился Евгений Кузнецов. У проигравших результативный пас на свой счет записал Андрей Свечников.

Во встрече "Нью-Йорк Рейнджерс" – "Аризона Койотис", завершившейся победой гостей в овертайме со счетом 4:3, одну из шайб забросил россиянин Павел Бучневич.

Матч между "Оттава Сенаторз" и "Детройт Ред Уингз" завершился победой канадской команды со счетом 4:2

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