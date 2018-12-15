США перенесли повышение пошлин на продукцию из Китая

США решили сделать паузу в торговой войне с Пекином. Вашингтон опять перенес повышение импортных пошлин на китайскую продукцию. В этот раз — с начала января 2019 года на начало марта.

Планируется, что пошлины вырастут с 10 до 25 процентов. Это коснется товаров на сумму в 200 миллиардов долларов, передает телеканал "Россия 24". Однако в министерстве коммерции Китая заявляют, что весьма успешно ведут переговоры с США по устранению противоречий и ждут примирения.