В Челябинск прилетели почти 200 российских туристов из Китая

Самолет компании "ИрАэро" доставил в Челябинск еще около 200 клиентов "Жемчужной реки". По вине туроператора на Хайнане в начале недели "застряли" порядка полутора тысяч человек.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, далее борт направят в Москву, передает телеканал "Россия 24".

Ранее сообщалось, что рейс будет продлен до Хабаровска, поскольку среди пассажиров есть жители этого города. Но после того, как вылет откладывали несколько раз, планы изменились. До этого авиакомпания уже доставила путешественников в Казань, Уфу и Самару.