Санитарная авиация эвакуирует в Красноярск трех пострадавших в аварии с автобусом

Три человека, пострадавшие 14 декабря в ДТП с грузовым автомобилем и автобусом, будут доставлены в больницу в Красноярск. Об этом СМИ сообщили представители регионального министерства здравоохранения.

Как сообщалось ранее, на 40 километре автодороги Ачинск – Троицкое произошло лобовое столкновение пассажирского рейсового автобуса, который следовал по маршруту Красноярск – Ужур, и грузового автомобиля Scania, перевозившего муку. По последним данным, в результате аварии четыре человека погибли, еще 19 получили травмы различной степени тяжести. В настоящее время семь пострадавших находятся в больнице в Назарово, передает ТАСС.

Сегодня, 15 декабря, санитарная авиация эвакуирует трех пострадавших из Назарово в Красноярск.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают организацию, которой принадлежал автобус.