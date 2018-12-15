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15 декабря 201808:48

Минобороны РФ: Шойгу передал два обращения главе Пентагона, но ответа не получил

Global Look Press

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу передал два обращения главе Пентагона Джеймсу Мэттису несколько дней назад. Ответа на обращения не последовало, что говорит нежелании США вести аргументированный диалог с Россией. Об этом СМИ сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Как уточняется, обращения были переданы через атташе по вопросам обороны при посольстве Соединенных Штатов в России.

В первой российской ноте Шойгу выразил глубокую обеспокоенность нарастанием курдско-арабских противоречий на территории Сирии восточнее Евфрата, подконтрольной США. Во второй ноте министр обороны России предложил главе Пентагона обсудить разногласия по соблюдению Договора о ракетах средней и меньшей дальности, передает РИА Новости.

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