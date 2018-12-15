Овечкин: я играю в команде с великими хоккеистами, которые помогают мне

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил, что своей результативностью обязан партнерам по команде, которых он считает великими хоккеистами.

В ночь на субботу Овечкин второй матч подряд забросил три шайбы и продлил результативную серию до 13 игр, повторив личный рекорд. Россиянин забросил 28 шайб в 31 встрече и лидирует в списке лучших снайперов сезона.

"Я играю в одной команде с великими хоккеистами, — заявил Овечкин, которого цитирует пресс-служба клуба. — Они очень помогают мне, и с ними я могу делать то, что хорошо умею".

Оформив 22-й хет-трик в карьере, Овечкин сравнялся с Теему Селянне на 11-м месте в истории лиги по этому достижению.