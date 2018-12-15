В 2019 году МКС поднимут на 15 километров

Орбиту Международной космической станции поднимут для приема космических кораблей "Союз МС-12" и "Прогресс МС-11" и перед очередным циклом солнечной активности. Как рассказал источник РИА Новости, в итоге средняя высота полета станции вырастет на 15 километров.

Корректировки начнутся 27 декабря этого года и продолжатся в следующем году. В декабре МКС ускорят на 0,68 м/с, а орбиту поднимут на 1,2 километра.

Запуск пилотируемого "Союза МС-12" ожидается 1 марта. Грузовой "Прогресс МС-11" полетит к МКС 28 марта.