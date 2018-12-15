Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) объявила лучших хоккеистов по итогам очередного игрового дня регулярного чемпионата. Первой звездой был признан российский капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин.

В ночь на субботу россиянин сделал второй хет-трик подряд и помог своей команде одержать волевую победу над "Каролиной Харрикейнз" (6:5 Б). Кроме того, он повторил личный рекорд по продолжительности результативной серии (13 игр).

Второй звездой дня признан форвард "Виннипег Джетс" Марк Шайфли, который набрал 3 (2+1) очка в победном матче с "Чикаго" (4:3 ОТ). Третьим стал нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид, в активе которого также 3 (2+1) очка в победном матче с "Филадельфией Флайерз" (4:1).