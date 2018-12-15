Петербургские полицейские ищут вандалов, погасивших Вечный огонь

Идет розыск вандалов, погасивших Вечный огонь на Марсовом поле в Санкт-Петербурге. По факту вандализма возбуждено уголовное дело по статье 244 УК РФ (Надругательство над телами умерших и местами их захоронения), сообщает ТАСС. По этой статье нарушителям грозит наказание от штрафа (до 40 тысяч рублей) до лишения свободы сроком на пять лет.

Ранее сообщалось, что вечером 14 декабря группа хулиганов погасила пламя старейшего в России Вечного огня. Он него был зажжен огонь на Могиле Неизвестного солдата в Москве и на Пискаревском кладбище, где похоронены погибшие во время ленинградской блокады.

В августе в Санкт-Петербурге был арестован 36-летний мужчина, бросавший траурные венки в Вечный огонь на Марсовом поле. Хулиган оштрафован на 10 тысяч рублей. Два года назад группа мужчин жарила там шашлыки.

Вечный огонь на мемориале Марсова поля был зажжен в 1957 году. Десять лет спустя от него был зажжен Вечный огонь на Могиле Неизвестного солдата в Москве. Огонь Марсова поля передан на Малахов курган в Севастополе, Мамаев курган в Волгограде и другие мемориалы.