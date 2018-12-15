Шри-Ланка осталась без премьер-министра

Глава правительства Шри-Ланки Махинда Раджапакса подписал документ о своей отставке. Ранее, в начале декабря, апелляционный суд страны запретил премьер-министру и его кабинету исполнять свои обязанности и проводить заседания.

Раджапакса обжаловал решение суда, однако два дня назад Верховный суд Шри-Ланки постановил, что он все же не имеет права исполнять функции главы правительства. Накануне сын премьера Намал Раджапакса сообщил, что его отец принял решение покинуть пост премьер-министра, передает РИА Новости.

По данным агентства Press Trust of India, на пост премьера Шри-Ланки вернется Ранил Викрамасингхе, которого президент страны Майтрипала Сирисена в октябре отправил в отставку. 26 октября был приведен к присяге новый премьер Махинда Раджапакса, однако его предшественник заявил, что именно он, в соответствии с Конституцией страны, продолжает оставаться главой правительства. Как раз в его пользу и принял решение Верховный суд Шри-Ланки, передает ТАСС.

73-летний Махинда Раджапакса — один из лидеров Партии свободы Шри-Ланки, входящей в Народный альянс. Он уже возглавлял правительство страны в 2004-2005 годах, после чего почти 10 лет был президентом страны. В 2015 году он проиграл досрочные президентские выборы, которые сам же и назначил.