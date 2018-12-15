Ополченец ЛНР погиб во время обстрела со стороны Украины

Ополченец самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) погиб при обстреле, сообщает в субботу агентство "Луганскинформцентр".

В сообщении уточняется, что обстрел велся украинскими военными. "В результате один сотрудник народной милиции получил ранение, несовместимое с жизнью", — говорится в распространенном заявлении.

Напомним, что участники Контактной группы с 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские военные неоднократно нарушали условия перемирия, открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков в нарушение Минских соглашений.