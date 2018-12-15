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15 декабря 201810:59

В Индии пассажирский самолет экстренно сел из-за угрозы взрыва

EPA

В Индии пассажирский самолет крупнейшей частной авиакомпании страны IndiGo был вынужден вернуться в аэропорт Мумбаи вскоре после взлета из-за сообщения о бомбе на борту. Самолет вылетел в Лакхнау, а о бомбе на его борту рассказала пассажирка другого рейса.

После возвращения в аэропорт вылета лайнер отправили в изолированный ангар и проверили. Взрывного устройства в самолете не обнаружили, передает РИА Новости. Авиакомпания IndiGo заявила, что женщина, сообщившая о бомбе, страдает психическими заболеваниями.

Ранее, 11 декабря, пассажиры лайнера Airbus A320 этой же авиакомпании были вынуждены экстренно покинуть самолет из-за сильного задымления в салоне. Лайнер, следовавший из Джайпура, экстренно приземлился в аэропорту Колкаты.

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