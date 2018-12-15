В столице бронежилет спас полицейского от удара ножом в сердце

В Москве поздно вечером в пятницу мужчина ударил полицейского ножом в сердце, пишет РИА Новости. Сотрудника правоохранительных органов спас бронежилет. Нападавшего задержали и возбудили против него уголовное дело.

"Мужчина возле жилого дома на Лесной улице нанес полицейскому один удар ножом", — рассказала представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

По данным следствия, полицейский выполнял свои должностные обязанности и остановил подозрительного человека для проверки документов.