Неуправляемый самосвал рухнул с обрыва на аквапарк отеля "Ялта - Интурист"

Один из самых известных отелей Ялты лишился части аквапарка из-за грузовика с отказавшими тормозами, который вылетел со спуска и рухнул прямо на водяные горки. По счастливой случайности в ДТП, которое сняли камеры наблюдения, никто не пострадал.

Авария произошла в 14:45 в пятницу, 14 декабря, на дороге, ведущей к расположенной в Массандровском парке гостинице. На спуске у самосвала отказали тормоза, и стремительно набравшая скорость тяжелая машина вышла из-под контроля. При входе в поворот водитель выпрыгнул из кабины, а многотонник пробил ограждение отеля и рухнул со склона на водяные горки. Остановился он только в чаще, куда спускаются посетители аквапарка.

Аквапарк в это время года закрыт, так что ДТП обошлось без пострадавших. По данным сайта "ЮгЯлта", материальный ущерб отелю нанесен весьма значительный, но точная сумма будет известна после заключения экспертов.