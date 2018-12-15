На Крайнем Севере наступают новые времена
На сайте ВВС вышла крайне тревожная статья. По подсчетам Американского геофизического союза, численность северных оленей за последние 20 лет сократилась вдвое. В статье говорится, что это — следствие потепления климата, из-за которого основной корм оленей, лишайник-ягель, уступает место сорнякам, а животных терроризируют насекомые. Но на этом фоне в России, напротив, — рекордный рост численности оленей, в чем "Вести в субботу" убедились, когда отправились в Ямало-Ненецкий автономный округ.
Больше того, как мы услышим из уст самих оленеводов, не помеха для них и все новые стройки, которые теперь идут в тундре. Речь, в частности, о "Северном широтном ходе", когда с Востока на Север строится железнодорожная ветка, которая соединит Северную и Свердловскую железные дороги и станет "страховкой" для Транссиба. В последний раз такое на Крайнем Севере строилось при Сталине — рабским трудом, так называемая 501-я стройка ГУЛАГА. А кто же теперь это подталкивает? И никто при этом не против.
Автор этих идей — молодой человек. В свои 30 лет Дмитрий Артюхов стал самым молодым губернатором во всей России. Сейчас — первые сто дней его пребывания у власти в Ямало-Ненецком округе, где жизнь развивается каким-то параллельным сюжетом от остального мира. Как? Почему? За счет чего?
В чуме нас ждут ханты. Хозяев чума зовут Сергей Николаевич и Яна Архиповна. Выросли в интернате, но при первой возможности вернулись в тундру.
Не меньшими темпами, чем современные технологии, шагает здесь демография. Вот-вот коренные народы округа преодолеют планку в 50 тысяч человек.
Во главе местного Заксобрания, где этой осенью и был избран в губернаторы 30-летний Дмитрий Артюхов, — коренной ненец. На рассвете он назначает нам встречу на ледовой переправе через Обь. Сама судьба подкидывает иллюстрацию того, о чем он нам хотел здесь рассказать.
- На данный момент в Салехард можно попасть либо самолетом, либо по воде?
- Вариантов не так много. Мы действительно отрезаны от сети автомобильных дорог, — рассказывают нам.
Порт Лабытнанги. И там молодой губернатор показывает нам уникальный объект – новый детский сад. Это не какое-то крыло, а целый комплекс.
"Сильвинитовая спелеокамера. Она отличается от обыкновенных тем, что стены и пол изготовлены из сильвинитовой породы с Верхнекамского месторождения. Это натуральный камень", — рассказала Светлана Янкина, директор детского сада "Снежинка".
Рядом еще и ультрафиолет. А еще инфракрасная баня: малышей она греет, но не обжигает.
"Я, кстати, тоже вырос на Cевере. Мы мечтали, конечно, чтобы такое было в наше время. Все равно северные дети болеют чаще, понятно, витаминов не хватает, солнца не хватает. Поэтому стараемся сейчас, запуская новые сады, это наверстывать", — отметил Дмитрий Артюхов. В своем недавнем послании молодой губернатор пообещал построить в округе 31 один новый детсад.
Совершенно другой объект — восстановленный Обдорский острог, с которого и начиналось освоение этого края русскими первопроходцами-казаками.
- Сейчас на Cевер идут ради нефти и газа, а казаки ради чего шли?
- Они шли, я так думаю, что для того, чтобы, как все вольные люди, определить границы нашего государства, — сказал Артюхов.
- И пушнины немного.
- Да.
- А сколько пушнины давали тогда русскому царю?
- Разные есть оценки. Парадоксально, но примерно в той же пропорции, что сегодня дает нефтегаз.
- В районе 40%?
- Да. Века иду, ничто не меняется.
Нет, меняется. И у русских здесь чуть ли не самая высокая в стране рождаемость. Вот и губернатор Артюхов здесь и родился (в Новом Уренгое), и вырос, хотя в вузе учился в Тюмени и Сингапуре.
В Сингапуре он получил МВА, то есть магистра бизнес-администрирования. Но округ, который дает стране столько богатств, сам живет часто небогато. Ветхого, барачного жилого фонда еще предостаточно. Понятно, откуда бараки.
В центре Салехарда — выставка ледовых скульптур, сделанная вместе российскими и китайскими мастерами. Китайцы здесь — крупнейшие инвесторы. Ночью в Салехарде подсвечен паровоз — это то, что осталось от сталинской "стройки 501" и ее бараков. Тогда железная дорога пересекала Обь, но потом была брошена.
Граница ледовой переправы. В этом месте Обь пересечет и железнодорожный мост (для грузов), и автомобильный (и для грузов, и для жителей). Зачем такая дорога с Востока на Запад, мы уже выяснили. Но когда садимся в машину, прошу губернатора объяснить, зачем он хочет проложить дорогу и на совсем Крайний Север.
- Здесь получается с Запада на Восток движение, а ветки наверх — это выход к Северному Ледовитому океану?
- Да, это следующий проект, — пояснил Дмитрий Артюхов.
Недавно многие видели, как, будучи на прямой связи с президентом, глава "Газпрома" Миллер докладывал об освоении Бованенковского месторождения, куда "Газпром" построил очень важную для освоения железную дорогу, которая, тем не менее, после окончания стройки становится не такой востребованной.
Премьер-министр Медведев был на Ямале, в Сабетте, где уже компания "Новатэк" построила новый чудо-порт для поставок сжиженного газа. При этом из-за таяния арктических льдов Сабетта стоит на Северном морском пути, который теперь можно использовать гораздо чаще. Еще будучи замом губернатора, Артюхов предложил: а что если из Бованенково до Сабетты продлить железную дорогу? Это ведь получится новый экспортный хаб для любых товаров.
- Приходит к этим вот, в хорошем смысле слова, монстрам 30-летний парень и говорит: а вот сделать надо так. Слушают?
- Приходят к ним, нашим уважаемым руководителям компаний, со здравой идеей, с расчетами и желанием показать, что это взаимовыгодно для всех. И, безусловно, это выполняет государственную задачу, — отметил Артюхов.
- То есть про возраст не вспоминают?
- Если и вспоминают, то мы очень быстро проходим этот этап и переходим уже к обсуждению по существу.
При этом, как показал опыт той же Сабетты, такое освоение можно проводить не на основе мобилизации и рабского труда. Здесь есть экономика. Но что это означает для коренных жителей?
Нам очень интересно ответили на вопрос о том, не мешают ли новые стройки.
- Вот идет олень по тундре, по которой он всю жизнь ходил. Вдруг труба лежит. Животные что, перепрыгивают?
- Труба же под землей.
Сейчас действительно какой-то новый этап. "Растет поголовье оленей. И мы сейчас пришли к цифре порядка 800 тысяч голов. Больше, чем жителей нашего региона", — сказал глава края
- Еще неизвестно, кто сейчас больше вытаптывает тундру, олени или газовики.
- Тут надо искать баланс.
В этих удивительных краях действительно много в чем надо искать баланс. В том числе на предмет того, как привлечь таланты не только в нефтегазовый, но и в другие секторы.
В Салехарде прошел открытый конкурс на замещение должности директора окружного телевидения. Пока один кандидат сменяет другого (кандидаты были и местные, и из Москвы, Петербурга и Екатеринбурга), проводя презентацию, спрашиваем у тех, кто ждет своей очереди.
- Сложный конкурс был.
- Непростой, — признаются участники.
- Какой-то вопрос поставил в тупик?
- Вопросы тестов, безусловно, и новый опыт прохождения полиграфа, новый опыт тестирования.
- Вас на детекторе лжи проверяли?!
- Да. Таких конкурсов не было никогда. Было даже суровее, чем в "Лидерах России".
За конкурсом следят сотрудники самого окружного телевидения. Они заполняют анкеты о своих предпочтениях, которые потом также рассмотрит комиссия.
- Это в первый раз такой открытый конкурс проходит?
- Мы уже таким образом находили руководителя, буквально этим летом. Для Департамента государственного заказа, — сказал Артюхов. — Это департамент, через который проходят порядка 25 миллиардов рублей госзаказа автономного округа. Мы бы с удовольствием видели больше представителей как Уральского федерального округа, так и всей страны в целом. Все по-честному, все по-настоящему.
- Вы как кандидатский минимум сдавали? – обращаемся к участникам конкурса.
- Был очень интересный тест про ОПЕК, про нефть, и из этого текста следовало порядка десяти вопросов, в какое время что влияет на стоимость. Это профильный вопрос для Ямало-Ненецкого округа.
Естественно, именно нефть и газ — основа экономики Крайнего Севера. Но ведь здесь есть столько всего другого! На кадрах — прибытие на Ямал участников международного медиафорума.
"Мы считаем, что информации мало. Для этого мы делаем такие форумы, для этого создали Арктический клуб", — рассказал Владимир Соловьев, председатель Союза журналистов России.
- Пусть будет невольное соревнование арктических регионов России, кто больше к себе заманит журналистов.
- Конечно!
Вместе с Владимиром Соловьевым губернатор позвал нас и в тот чум изо льда, который специально построили для тех туристов, кто на стойбища ездить не хочет, предпочитая город.
Возможно, когда-нибудь, как в Норвегии, здесь от рыбы будут получать денег не меньше, чем от нефти и газа. Посмотрим. Новому молодому губернатору есть чем заняться. А времена-то действительно на Крайнем Севере наступают новые. Ох, как еще все будет в тундре меняться! Но как уже изменилось.
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