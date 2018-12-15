Франция: задержания начались раньше акций

Французские полицейские готовятся к массовым акциям протеста, организованным движением "желтых жилетов". Перед субботней манифестацией в Иль-де-Франс полицией были задержаны по меньшей мере 25 человек, пишет ТАСС.

Another video of protesters arriving for today’s #ActeV #GiletsJaunes protests that are happening in Paris & nationwide.pic.twitter.com/6bHMwAUOr4 — Jordan 🌹 (@Jordan_SP1) December 15, 2018

Люди в жилетах уже собираются у закрытой Триумфальной арки. Лувр и Эйфелева башня сегодня работают.

Управления общественным транспортом Парижа предупредило об ожидаемом параличе пассажирских перевозок в столице Франции: около 50 станций метро и электричек закроют, более 50 автобусных маршрутов нарушат расписание. В столице мобилизованы 8 тысяч полицейских, усиленных бронемашинами.

Лидер оппозиционной партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен назвала уличных хулиганов пособниками властей.