Boeing, летевший из Лондона в Гонконг, вынужденно сел в Москве

Крупнейший в мире пассажирский авиалайнер Boeing 787 Dreamliner прервал полет и экстренно сел в московском аэропорту "Домодедово". Необходимость экстренной посадки вызвана госпитализацией пассажирки.

Самолет, принадлежащий авиакомпании Virgin, летел по маршруту Лондон – Гонконг. Во время полета над территорией России одной из пассажирок стало плохо, и экипаж запросил экстренную посадку. В сообщении уточняется, что на борту в числе пассажиров находились медики, однако они не смогли оказать квалифицированную помощь. После ухудшения состояния здоровья пассажирки было принято решение об экстренной посадке в ближайшем аэропорту.

Ближайшим аэропортом, способным принять самолет такого типа, оказался столичный "Домодедово".

К моменту посадки к лайнеру была вызвана бригада медиков. Пассажирка (уточняется, что это была гражданка Австрии) была госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает Интерфакс.