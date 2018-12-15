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Раскол в православном мире 11 минут назад
В центре Киева устроили "трагифарс"
Трагифарсом назвал происходящее на Софийской площади Киева глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. "Бюджетники", свезенные в Киев автобусами для поддержки "объединительного собора", по его словам, либо не понимают, в чем дело, либо даже выступают за Блаженнейшего митрополита Онуфрия, который ни на каком соборе не появится. Легойда прокомментировал события в своем телеграм-канале.
"Объединительный собор" пройдет 15 декабря в Софийском соборе Киева по инициативе украинского президента Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея. На соборе будет избран предстоятель "единой церкви" на Украине – новой неканонической структуры, создатели которой надеются получить томос об автокефалии. На соборе будет принят устав, проект которого ранее был подготовлен в Константинополе.
Томос об автокефалии может получить только предстоятель "объединенной" церкви, которого должны выбрать на "объединительном соборе". Каноническая Украинская православная церковь от участия в этом мероприятии отказалась. Более 50 архиереев вернули приглашения на "собор", передает РИА Новости.
В Русской православной церкви действия Константинополя назвали расколом и разорвали евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории, включая Украину и Белоруссию. Позже о разрыве общения заявили и в Украинской православной церкви.
Проект устава автокефальной украинской православной церкви предусматривает, что новую церковь возглавит предстоятель с титулом митрополита Киевского, а не патриарха. Об этом пишет интернет-издание "Украинская правда", в распоряжении которого есть текст документа.
Издание подчеркивает, что полученный редакцией документ — первоначальный вариант устава, утвержденный 29 ноября Синодом Вселенского патриархата. В нем не учтены правки, внесенные за последние дни совместной рабочей группой Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви, представителями Московского патриархата и экзархами Константинопольского патриарха.
Однако уже из этого проекта известно, что на этом этапе титул патриарха глава новой украинской церкви не получит, хотя сама церковь станет автокефальной, то есть независимой и равноправной с другими поместными церквями.
Согласно документу, Синод новой церкви будет состоять из 12 архиереев, половина из которых каждые полгода будут проходить ротацию. Срок полномочий членов Синода будет составлять один год. Предстоятеля автокефальной церкви будут выбирать на поместном соборе.
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