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15 декабря 201812:04

Сотрудники владивостокского ресторана отбились от налетчиков с помощью лопаты и швабры

YouTube/newsvlru

Неожиданный отпор со стороны сотрудников ресторана китайской кухни во Владивостоке встретили трое налетчиков — вместо подсчета денег им пришлось спешно уносить ноги. Камеры наблюдения зафиксировали горе-злоумышленников.

 

Трое молодых людей в масках переступили порог заведения поздним вечером и попытались силой забрать деньги из кассы. Сотрудники оказались не лыком шиты и расставаться с выручкой отказались, в качестве "весомых аргументов" использовав против налетчиков лопату и швабру, отмечает VL.ru.

Преступники попытались противопоставить бравым сотрудникам ресторана стулья из зала, но успеха их тактика не возымела, так что пришлось уносить ноги. Задержать их пока что не удалось.

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