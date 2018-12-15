Сотрудники владивостокского ресторана отбились от налетчиков с помощью лопаты и швабры

Неожиданный отпор со стороны сотрудников ресторана китайской кухни во Владивостоке встретили трое налетчиков — вместо подсчета денег им пришлось спешно уносить ноги. Камеры наблюдения зафиксировали горе-злоумышленников.

Трое молодых людей в масках переступили порог заведения поздним вечером и попытались силой забрать деньги из кассы. Сотрудники оказались не лыком шиты и расставаться с выручкой отказались, в качестве "весомых аргументов" использовав против налетчиков лопату и швабру, отмечает VL.ru.

Преступники попытались противопоставить бравым сотрудникам ресторана стулья из зала, но успеха их тактика не возымела, так что пришлось уносить ноги. Задержать их пока что не удалось.