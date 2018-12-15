Гонсало Игуаин в январе перейдет в "Челси"

Нападающий итальянского клуба "Милан" Гонсало Игуаин в январе может перейти в "Чесли". Напомним, миланцы арендовали 31-летнего аргентинца у "Ювентуса" на сезон за 18 миллионов евро с правом выкупа за 36 миллионов.

Сейчас же они передумали совершать сделку по покупке, так как американский фонд Elliott Management, владеющий клубом, из-за проблем с финансовым фэйр-плей намерен сократить расходы, сообщает Sports.ru.

В нынешнем сезоне Игуаин в 16 матчах сезона забил 7 голов.