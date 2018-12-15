Путин дал Киселеву три минуты на размышление

Дмитрий Киселев в интервью "Деловому Крыму" рассказал о своем назначении генеральным директором МИА "Россия сегодня" пять лет назад. По словам Киселева, свое согласие занять пост он дал во время разговора с президентом России Владимиром Путиным 9 декабря 2013 года.

"Я говорю: "Мне надо подумать". Он дал мне подумать три минуты, потом спросил: "Ну что, подумали? У меня вот указ, мне нужно вписать фамилию", — рассказал Киселев.

Медиагруппу "Россия сегодня" организовали на базе агентства РИА Новости и радиостанции "Голос России"​​​, пишет РИА Новости.

За прошедшие годы МИА добилось существенных успехов. В день сайт агентства посещают 4 миллиона человек. Для правдивого рассказа о жизни в России в 2014 году был создан специальный бренд "Спутник".

"Голос России" сейчас вещает 800 часов в сутки на более чем 30 языках в FM-диапазоне и Интернете, добавил Киселев.