В Раде Порошенко назвали "крысой в капкане"

"Политическим капканом" назвал депутат Верховной рады Евгений Мураев ситуацию, в которую попал украинский президент Петр Порошенко.

В эфире телеканала "Наш" он заявил, что неудачная попытка украинского лидера ввести военное положение в стране на два месяца привела к тому, что Порошенко оказался в ситуации "политического капкана".

Ранее Порошенко пытался ввести в стране военное положение сроком на два месяца в связи с инцидентом в Керченском проливе, чтобы перенести президентские выборы. Верховная Рада инициативу Порошенко не поддержала. Депутат Мураев отметил необходимость поиска выхода из ситуации, которую украинский президент фактически создал сам.

Двадцать пятого ноября корабли ВМС Украины нарушили госграницу России и несколько часов опасно маневрировали, игнорируя требования российских пограничников d Керченском проливе. В результате были арестованы 24 украинских моряка. Киев посчитал это актом агрессии и объявил ​военное положение в некоторых областях Украины. Москва расценивает произошедшее как провокацию со стороны президента Петра Порошенко перед выборами.