Александр Шлеменко: 8 лет в Bellator были очень разными

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко, у которого закончился контракт с американской лигой Bellator и который будет драться с Йонасом Бильштайном в рамках RCC 5, поделился с журналистами о своих проблемах и о том, как ему жилось на контракте с Bellator.

"Моя карьера в Bellator длилась восемь лет и первая половина срока была просто прекрасной, — цитирует Шлеменко сайт Спортбокс.Ru. – Но следующие четыре года были ужасными, когда промоушен возглавил Скотт Кокер и Bellator стал другим, но я же не мог на это повлиять и предсказать, что так будет".

По словам россиянина, он и другие бойцы видели, что отношение изменилось: "При этом нам говорили: "Да-да, все в порядке", но мы чувствовали, что все не так. Можно было пойти в UFC, но на тот момент у меня были другие приоритеты".

"Представьте, 25-летнему парню, живущему в Омске, говорят, что ты за три месяца сможешь три раза попасть со своими боями на американское ТВ, стать гарантированным претендентом на титул и заработать 100 тыс. долларов. Конечно, ты за эту возможность ухватишься", – сказал Шлеменко.

Российский спортсмен 13 октября провел последний бой по контракту с Bellator, когда проиграл Анатолию Токову решением судей. 15 декабря Александр сойдется с Бильштайном на турнире RCC 5.