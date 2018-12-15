Разгон "желтых жилетов": полиция снова применила газ на Елисейских полях

Слезоточивый газ применила полиция для разгона "желтых жилетов", проводящих очередную акцию протеста на Елисейских полях в центре Парижа. Полиция перекрыла доступ к Триумфальной арке, рядом с которой собрались несколько сотен человек. Чтобы отогнать протестующих от одного из самых известных символов французской столицы, полицейские и применили газ.

Протестующие направились в сторону Елисейского дворца, подступы к которому также перекрыты полицией, передает РИА Новости. В руках некоторых из них — флаги Франции, на которых белая полоса перекрашена в желтый цвет в честь движения "жилетов". К Елисейским полям продолжают прибывать новые группы протестующих.

По данным французского телеканала BFMTV со ссылкой на префектуру полиции, число задержанных в местах сбора "желтых жилетов" в Париже и его пригородах на 10:30 местного времени (12:30 по Москве) составило 37 человек. В прошлую субботу к этому часу только в столице Франции уже были арестованы около 300 человек.