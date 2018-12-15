Борису Грызлову — 68

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил председателя высшего совета партии "Единая Россия" Бориса Грызлова с днем рождения, отметив его вклад в становление Государственной думы РФ.

Свои поздравления столичный градоначальник написал на странице в Twitter и пожелал Грызлову "личного счастья и крепкого здоровья".

Борис Грызлов родился 15 декабря 1950 года во Владивостоке. В 2017 году был переизбран в высший совет "Единой России", является его председателем.