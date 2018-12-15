Варфоломей и Порошенко прибыли на "объединительный собор" не как делегаты

Константинопольский патриарх Варфоломей станет почетным гостем (а не делегатом, как сообщалось некоторыми СМИ) на объединительном соборе в Киеве, передает РИА Новости. Он уже приехал в столицу Украины.

Тем временем президент Украины Петр Порошенко прибыл на территорию Софийского собора, где будет "создаваться" новая украинская церковь, и тоже не как делегат.

Собор начал заседание утром. В нем принимают участие церковные иерархи, священники и миряне.

Цель собора — создание новой поместной православной церкви со статусом автокефальной. Хотя фактически возглавлять ее будет Константинопольский патриарх, передает ТАСС.