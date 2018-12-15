Российских бизнесменов все же пригласили в Давос

Российская официальная делегация все же примет участие во Всемирном экономическом форуме, который ежегодно проходит в январе в швейцарском Давосе.

Как сообщил журналистам источник в правительстве РФ, организаторы Давосского форума изменили свое решение и сняли ограничения, наложенные на попавших в санкционные списки США российских бизнесменов. "Уровень делегации и ее состав будет определен позднее", — приводит слова чиновника "Интерфакс".

Ранее ранее глава ВТБ Андрей Костин и другие постоянные участники Давосского форума, а именно: Виктор Вексельберг и Олег Дерипаска — получили от организаторов форума извещение о том, что их участие в мероприятии "не приветствуется".

После этого премьер-министр Димитрий Медведев заявил, что, если решение не будет пересмотрено, официальной российской делегации в Давосе не будет вообще. Вместо этого он пригласил иностранных участников на форумы в России: в Санкт-Петербург, Сочи, Крым и Владивосток.

Президент России Владимир Путин в середине ноября заявил, что неучастие российской делегации в Всемирном экономическом форуме в Давосе не скажется на авторитете России в мировой экономике.