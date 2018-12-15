Биатлонистка Анастасия Морозова выиграла спринт на Кубке IBU

В итальянском местечке Риднау продолжается второй этап биатлонного Кубка IBU. Субботнюю программу открыл женский спринт. Гонку на 7,5 км со стрельбой на двух огневых рубежах выиграла представительница сборной России Анастасия Морозова.

В составе нашей команды на дистанцию вышли Светлана Миронова (стартовый номер №37), Морозова (№49), Ирина Казакевич (№52), Екатерина Мошкова (№70), Наталья Гербулова (№85) и Виктория Сливко (№96).

При этом четверо наших девушек провалили стрельбу: у Мироновой и Мошковой по 4 промаха, у Казакевич и Гербуловой – по 6. Лучшей стала Морозова, промахнувшаяся раз и показавшая время 23 мин. 20,9 сек.

Второй стала шведка Ингела Андерссон, третьей- экс-россиянка Надежда Белкина, которая выступает за Украину. Сливко на 5-м месте, Миронова – 12-я, Мошкова – 29-я, Гербулова – 46-я, Казакевич – 47-я.