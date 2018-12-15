Под Москвой полицейскому взрывом оторвало руки

В Московской области участковый уполномоченный подорвался на самодельном взрывном устройстве, оставленном неизвестными на автодороге А108. Как сообщил источник РИА Новости, пострадавший ехал на машине и заметил бесхозную коробку между Воскресенском и Куровским.

Когда он попытался ее поднять, бомба взорвалась. У мужчины оторваны обе кисти и повреждено лицо.

"Водитель был не на службе. Он хотел убрать коробку с трассы", - пояснил источник.

Правоохранительные органы ведут расследование.