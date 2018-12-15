Вопросы о России: глава МИД Японии принес свои извинения
Глава МИД Японии Таро Коно принес извинения за то, что в последнее время избегает комментариев по вопросу мирного договора с Россией. Соответствующие комментарии он разместил на своей личной интернет-странице в субботу.
"Я хотел бы принести извинения", — пишет Коно, отметив, что в последнее время он нередко подвергался критике за игнорирование вопросов журналистов на эту тему.
Глава внешнеполитического ведомства Японии дал свои объяснения, почему уходит от ответов на эти вопросы. "Позиция нашего правительства остается неизменной", — пишет Коно и отмечает свою роль в переговорном процессе, которая влечет за собой ответственность за любой высказанный комментарий, а также повлияет на формирование общественного мнения, неизбежно возникающее при рассмотрении территориальных вопросов. Посему японской стороной принято решение избегать каких-либо комментариев на эту тему вне рамок переговорного процесса.
Глава МИД Японии попросил отнестись к этому с пониманием, извинившись за то, что на последних пресс-конференциях был вынужден несколько раз подряд уйти от вопросов журналистов о мирном договоре с Россией и о ходе переговоров по этой теме.
"Мы объясним все подробно, когда придет время", — пообещал Коно.
В ноябре текущего года президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились об активизации российско-японских переговоров о заключении мирного договора на основе Совместной декларации от 19 октября 1956 года. В девятой статье декларации советское правительство согласилось передать Японии острова Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды с условием, что фактический их переход под контроль Токио будет произведен после заключения мирного договора.
В ответ на заключение в 1960 году японо-американского договора о безопасности СССР аннулировал обязательства по передаче островов. В памятной записке советского правительства от 27 января 1960 года говорится, что эти острова будут переданы Японии только при условии вывода всех иностранных войск с ее территории.
Ранее сообщалось, что мирный договор может быть подписан в 2019 году.
Сейчас
Подрыв полицейского на трассе А108: подробности
Картина дня
-
ЦБ РФ повысил ключевую ставку
- Мария Бутина пошла на сделку со следствием
- Французская полиция подтвердила гибель Шарифа Шеката
- В "Яндексе" появилась дата смерти Порошенко
- Лукашенко ответил на "намеки" Медведева
Самое читаемое
-
Известного актера нашли на улице
- Главврача российской больницы уволили за перевязку пациентов скотчем
- Тутта Ларсен в одночасье потеряла мужа, ребенка и чудом выжила сама
- Певец Александр Ермак сядет на 12 лет за убийство
- За оторванную на съемках руку актриса требует 180 миллионов. Видео
Вести.Экономика
-
Статистика из Китая указала на дальнейшее замедление экономики
- Лидеры ЕС указали Лондону на дверь
- Цены на нефть в Канаде взлетели на 85%: как такое возможно?
- Исследование: число пользователей криптовалют в 2018 году выросло почти вдвое
- МИД РФ: Украина готовит военную провокацию в Донбассе
Вести.Hi-tech
-
"Яндекс" назвал главное, что интересовало россиян в 2018-м
- Обзор Nokia 5.1 Plus: плюс за "безрамочность"
- Россиянам упростят жизнь, создав "цифровые профили"
- Microsoft построит свой браузер на технологиях Chrome
- Обзор iPad Pro: колосс на iOS
Авто.Вести.Ru
-
Угроза для гольф-класса: Skoda представила новый хэтчбек Scala
- Власти вернут штраф за превышение скорости на 10 км/ч
- Рассекречена внешность серийной Toyota Supra
- В России представили два новых кроссовера Dongfeng
- В Renault назвали цены на Logan и Sandero с вариатором
Недвижимость
-
Известная писательница сломала руку, пробираясь в замурованную квартиру
- Риелторы советуют сносить дома, а не пытаться их продать
- У пенсионера вынесли всё, спасая его от мусора
- Суд рассказал, когда единственное жилье могут изъять за долги
- Девушка получила квартиру за три банки сметаны
- Узника концлагерей переселят из вокзальной кладовки в квартиру
Вести.Медицина
-
Как не переедать на Новый год: 5 простых и понятных рекомендаций
- Кофе не только бодрит, но и защищает от деградации мозга
- Говорят ученые: у застенчивых людей не такое похмелье, как у всех остальных
- Есть вопрос: насколько безопасен сок алоэ (и есть ли в нем смысл)
- Эмоциональное выгорание: как понять, что это случилось с вами
Вести.Стиль
-
Уже не в моде: 5 главных антитрендов зимы 2019
- Пуховик-одеяло: 10 самых модных моделей этого сезона
- Как ухаживать за кожей рук зимой
- Как бороться с черными точками на лице
- Готовим новогодние подарки заранее
Вести в 20.00
-
Фуркад против русских биатлонистов и журналистов
- Красной икры стало больше, и она подешевела
- Украинские мужчины бегут от военного положения
Вести-Москва
-
Парковка подорожала: что еще изменилось для автовладельцев?
- От Воробьевых гор до Подольска: излюбленные места дрифтеров
- Новогоднее настроение: куда отправиться в выходные
- Выставку китайской каллиграфии в Москве начали готовить почти за год
- "Путешествие в Рождество" будет не только зрелищным, но и спортивным
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Художник показал, как будут выглядеть принцессы Дисней с реалистичными телами
- За что хвалят и ругают новое "Простоквашино"
- Мультфильмы, которые родители никогда не покажут своим детям
- Художница превратила российских звезд в персонажей "Союзмультфильма"
- Как переделывают мультфильмы в разных странах
Gmbox. Смысл в играх
-
Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
Наука
-
Продолжительность жизни обезьян с пересаженным сердцем свиньи увеличилась втрое
- Оксфордский учёный объединил тёмную материю с тёмной энергией
- В Израиле нашли кольцо Понтия Пилата?
- Блокировка всего одного гена поможет похудеть без диет и физических нагрузок
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Гоген Солнцев бросил 63-летнюю жену после пластики
- Не смешно: известный юморист после 20 лет брака развелся с женой
- Судьба Анастасии Волочковой. "Мои мужчины были помехой для мамы"
- Актриса 17 лет скрывала, что ее дочь от Кончаловского
Телеканал "Культура"
-
Вселенная Marvel. Ушел из жизни Стэн Ли
- "Облепиховое лето" - первая игровая лента о судьбе Александра Вампилова
- Эннио Морриконе исполнилось 90
- Александра Пахмутова отмечает день рождения
Москва 24
-
Московские врачи спасают больных анорексией 14-летних близняшек
- Пропавший после застолья футболист "Локомотива" найден мертвым
- СК проверяет информацию о сайте с детскими секс-услугами
- Следователи выясняют причину смерти постояльца в элитной гостинице в центре Москвы
- В Южном Бутове догхантеры травят собак