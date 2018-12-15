IBU не стал отстранять пятерых российских биатлонистов

Международный союз биатлонистов (IBU) на своем исполкоме принял решение не применять санкции к пятерым российским биатлонистам, которых австрийская полиция подозревает в нарушении антидопинговых правил.

Ранее появилась информация, что российские биатлонисты Алексей Волков, Антон Шипулин, Александр Логинов, Евгений Гараничев и Ирина Старых могут быть отстранены от выступлений.

Как отмечается в заявлении организации, решение исполкома вызвано тем, что полиция пока не предоставила дополнительных сведений по данному делу.

Напомним, в ночь на 13 декабря в расположение сборной России прибыли представители австрийской полиции. Визит состоялся в рамках расследования в отношении наших спортсменов, которых подозревают в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира по биатлону, который прошел в австрийском Хохфильцене в 2017 году.