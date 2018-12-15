"Желтые жилеты" под "Марсельезу" прорвали кордон парижской полиции

Борьба с ростом цен на топливо в Париже продолжается. "Желтые жилеты" прорвали полицейское оцепление на Елисейских полях и вышли на проезжую часть.

Манифестанты развернули французские флаги и исполняет "Марсельезу". Полиция только сопровождает толпу и не вмешивается, хотя слышны призывы отправить президента Эмманюэля Макрона в отставку.

Сейчас толпа идет к улице Бассано.

В Париже на данный момент задержали 59 человек.

С 17 ноября во Франции проходят акции против роста цен на топливо. "Желтые жилеты вступают в столкновения с полицией, устраивают погромы. Всего по стране за это время задержали более 4,5 тысяч человек, передает ТАСС.