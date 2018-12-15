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15 декабря 201813:58

"Будем надеяться на лучшее": РПЦ прокомментировала новости о захвате собора в Виннице

Сергей Фадеичев/ТАСС

Информация о захвате винницкого Свято-Преображенского кафедрального собора канонической УПЦ пока не подтверждается, сообщил глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Он призвал всех "надеяться на лучшее", передает "Интерфакс".

Ранее появились сообщения о том, что храм в Виннице был захвачен в субботу, 15 декабря, сразу после утреннего богослужения. По данным некоторых источников, утром к собору подъехали около 20 молодых людей спортивного телосложения и отобрали у охраны ключи от всех помещений комплекса. Однако в областной полиции заявили, что не получали информации о том, что местный собор кем=то захвачен.

Управляющий Винницкой епархией митрополит Симеон в ноябре этого года оказался единственным архиереем, который не подписал постановления Архиерейского Собора УПЦ, осудившего планы Константинополя создать на Украине церковь, независимую от Москвы. По данным СМИ, митрополит Симеон в нынешнюю субботу стал одним из участников так называемого объединительного собора, на котором эту церковь планируется создать. Новая поместная православная церковь будет иметь статус автокефальной, хотя фактически возглавлять ее будет Константинопольский патриарх.

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